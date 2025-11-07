Орбан обсудил с Трампом войну РФ против Украины и заявил, что есть идеи, как ее завершить

Президент США объяснил, почему не стал проводить встречу с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. Среди прочего обсудили и войну России против Украины, и не состоявшуюся встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Трампа, Россия не готова к мирному урегулированию войны против Украины.

"Основной спор заключается в том, что они просто не хотят останавливаться. Я думаю, что они это сделают. Думаю, что это наносит большой ущерб России, большой ущерб обеим странам, очевидно", – сказал президент США.

Он в очередной раз повторил, что если бы президентом был не Джо Байден, то Россия бы не напала на Украину. Орбан с ним согласился и заявил, что "нет никаких сомнений" в том, что если бы Трамп был президентом США, "войны не было бы".

На вопрос о том, по-прежнему ли он хочет отправиться в Будапешт на саммит с Путиным, Трамп ответил, что "хотел бы сделать это" в венгерской столице.

"Я бы хотел провести встречу с Путиным в Венгрии, в Будапеште. Тогда я не стал проводить эту встречу, потому что не думал, что произойдет что-нибудь значимое. Но если она состоится, я бы хотел, чтобы это было именно в Будапеште – да, это было бы хорошо", – сказал он журналистам.

Трамп также заявил, что они с Орбаном "согласны, что война закончится", а Орбан сообщил журналистам, что у него есть "некоторые идеи" о том, как это может произойти, и он намерен представить их президенту США.

"Единственные, кто выступает за мир в ситуации с Украиной, это США и маленькая Венгрия в Европе", – сказал венгерский премьер.