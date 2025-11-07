Орбан обсудил с Трампом войну РФ против Украины и заявил, что есть идеи, как ее завершить
Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме. Среди прочего обсудили и войну России против Украины, и не состоявшуюся встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам Трампа, Россия не готова к мирному урегулированию войны против Украины.
"Основной спор заключается в том, что они просто не хотят останавливаться. Я думаю, что они это сделают. Думаю, что это наносит большой ущерб России, большой ущерб обеим странам, очевидно", – сказал президент США.
Он в очередной раз повторил, что если бы президентом был не Джо Байден, то Россия бы не напала на Украину. Орбан с ним согласился и заявил, что "нет никаких сомнений" в том, что если бы Трамп был президентом США, "войны не было бы".
На вопрос о том, по-прежнему ли он хочет отправиться в Будапешт на саммит с Путиным, Трамп ответил, что "хотел бы сделать это" в венгерской столице.
"Я бы хотел провести встречу с Путиным в Венгрии, в Будапеште. Тогда я не стал проводить эту встречу, потому что не думал, что произойдет что-нибудь значимое. Но если она состоится, я бы хотел, чтобы это было именно в Будапеште – да, это было бы хорошо", – сказал он журналистам.
Трамп также заявил, что они с Орбаном "согласны, что война закончится", а Орбан сообщил журналистам, что у него есть "некоторые идеи" о том, как это может произойти, и он намерен представить их президенту США.
"Единственные, кто выступает за мир в ситуации с Украиной, это США и маленькая Венгрия в Европе", – сказал венгерский премьер.
- Накануне встречи Трамп заявил, что Орбан просил об исключении из санкций, но США не согласились.
- 7 ноября газета The Guardian сообщала, что Орбан едет в США, чтобы попытаться организовать встречу Трампа и Путина.
