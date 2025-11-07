The Guardian: Орбан едет в США, чтобы попытаться организовать встречу Трампа и Путина

Премьер Венгрии также стремится к освобождению от санкций США против российской нефти, поскольку он сталкивается с внутренними вызовами перед выборами

Виктор Орбан и Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встречается с президентом США Дональдом Трампом. Он планирует снова предложить саммит между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на неназванных собеседников, в частности в венгерском внешнеполитическом правительственном учреждении.

По данным газеты, Орбан также будет добиваться освобождения от санкций США против российской энергетики, "что станет серьезным испытанием для более жесткой позиции Трампа в отношении Кремля после того, как он обвинил Путина в медленных переговорах по прекращению конфликта".

Однако, как утверждают собеседники издания, приоритетом Орбана является визит Трампа в Венгрию, поскольку он сталкивается с "беспрецедентным внутренним вызовом" со стороны нового лидера оппозиции накануне парламентских выборов в апреле 2025-го. Визит Трампа усилил бы роль Орбана как государственного деятеля и активизировал бы его консервативную базу, считают его советники.

"Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это главный приоритет. Они будут обсуждать вопросы российского газа, но больше всего Орбана волнуют выборы", сказал собеседник из венгерского правительственного учреждения внешней политики.

Предыдущая попытка саммита сорвалась после неудачного разговора между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.