The Guardian: Орбан їде до США, щоб спробувати організувати зустріч Трампа та Путіна

Віктор Орбан та Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 7 листопада зустрічається з президентом США Дональдом Трампом. Він планує знову запропонувати саміт між Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Про це пише The Guardian, посилаючись на неназваних співрозмовників, зокрема в угорській зовнішньополітичній урядовій установі.

За даними газети, Орбан також домагатиметься звільнення від санкцій США проти російської енергетики, "що стане серйозним випробуванням для жорсткішої позиції Трампа щодо Кремля після того, як він звинуватив Путіна у повільних переговорах щодо припинення конфлікту".

Проте, як стверджують співрозмовники видання, пріоритетом Орбана є візит Трампа до Угорщини, оскільки він стикається з "безпрецедентним внутрішнім викликом" з боку нового лідера опозиції напередодні парламентських виборів у квітні 2025-го. Візит Трампа посилив би роль Орбана як державного діяча та активізував би його консервативну базу, вважають його радники.

"Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це головний пріоритет. Вони обговорюватимуть питання російського газу, але найбільше Орбана хвилюють вибори", сказав співрозмовник з угорської урядової установи зовнішньої політики.

Попередня спроба саміту зірвалася після невдалої розмови між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та держсекретарем США Марко Рубіо.