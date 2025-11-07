Шмигаль: Плануємо, що виробництво літаків Gripen почнемо в Україні з 2033 року
З 2033 року Україна планує локалізувати виробництво шведських літаків Saab JAS 39 Gripen у країні. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль на брифінгу 7 листопада.
За результатами домовленості президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, 6 листопада Міноборони обох країн вже відпрацювали деталі. Так, тривають домовленості про постачання 150 літаків Gripen класу E/F.
"Учора також був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією Saab про майбутню локалізацію "Гріпенів" в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року "Гріпен" буде значно локалізований в Україні, його виробництво – від великовузлової збірки до локалізації окремих деталей", – повідомив Шмигаль.
Також була розмова про передання Україні літаків Gripen класу C/D якомога скоріше. За словами голови Міноборони, тривають перемовини про 2026 рік.
Окрім цього, Україна та Швеція домовилися створити робочі групи. Перша з них технічна і займатиметься підготовкою отримування винищувачів і їх використання в Україні. Друга група – фінансова, опрацьовуватиме питання контракту.
- 22 жовтня Україна та Швеція підписали лист про наміри щодо купівлі щонайменше 100 літаків Gripen для ЗСУ. Перші винищувачі можуть з'явитися вже у 2026 році в Україні, а оплатити їх пропонують коштом заморожених активів РФ.
- 27 жовтня Saab AB Мікаел Юганссон в інтерв'ю Financial Times повідомив, що компанія розглядає варіант створити в Україні підприємство, на якому складатимуть винищувачі Gripen.
- 6 листопада Міноборони Швеції повідомило, що нові Gripen для України можуть частково профінансувати з військової допомоги.
