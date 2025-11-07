Шмыгаль: Планируем, что производство самолетов Gripen начнем в Украине с 2033 года

Планируется, что на украинском предприятии будет процесс от крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей

Денис Шмыгаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

С 2033 года Украина планирует локализовать производство шведских самолетов Saab JAS 39 Gripen в стране. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль на брифинге 7 ноября.

По результатам договоренности президента Владимира Зеленского с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, 6 ноября Минобороны обеих стран уже отработали детали. В частности, продолжаются договоренности о поставке 150 самолетов Gripen класса E/F.

"Вчера также был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией Saab о будущей локализации "Грипенов" в Украине. Рассчитываем, что с 2033 года "Грипен" будет значительно локализован в Украине, его производство – от крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей", – сообщил Шмыгаль.

Также шел разговор о передаче Украине самолетов Gripen класса C/D как можно скорее. По словам главы Минобороны, продолжаются переговоры относительно 2026 года.

Кроме этого, Украина и Швеция договорились создать рабочие группы. Первая из них техническая и будет заниматься подготовкой получения истребителей и их использования в Украине. Вторая группа – финансовая, будет прорабатывать вопрос контракта.