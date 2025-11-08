Низка поїздів суттєво затримується через російську атаку по Полтавщині – розклад
Через російські удари було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Полтавській області – низка поїздів суттєво затримується. Про це повідомив національний перевізник Укрзалізниця.
За даними УЗ, на декількох станціях відсутня електроенергія, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок.
"Через це низка потягів матиме суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами. Приміські рейси на Полтавщині і Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години", – йдеться у дописі.
Станом на 8:00 УЗ повідомляє про такі затримки потягів далекого сполучення:
→ № 720 Київ – Харків +6:30 год;
→ № 22/21 Харків – Львів + 2:30 год;
→ № 111/112 Львів – Ізюм + 5 год;
→ № 63/64 Львів – Харків + 5 год;
→ № 103/104 Гусарівка – Львів +4 год;
→ № 17/18 Ужгород – Харків +3:40 год;
→ № 227/228 Гусарівка – Івано-Франківськ +3:30 год.
Для пасажирів поїздів №725 Харків – Київ Інтерсіті+ обіцяють організувати посадку у Полтаві, куди їх доправлятимуть електропотягом. Відповідно, тих, хто їхатиме поїздом №720 Київ – Харків Інтерсіті+, довозитимуть до кінцевої станції Харків електропоїздом з Полтави.
Також, додає перевізник, через наслідки російських ударів поїзд №72/71 Львів – Павлоград курсуватиме до станції Самар-Дніпровський.
"Ми вже робимо все можливе, щоб скоротити відставання від графіка", – зазначають в Укрзалізниці.
Актуальну інформацію про затримки поїздів можна подивитись на сайті УЗ.
- У ніч на 8 листопада окупанти масовано атакували Україну. У Дніпрі російський дрон влучив по багатоповерхівці – загинула людина, є постраждалі, серед них діти. Також через атаку зайнялись пожежі у Києві.
- Окупанти знову вдарили по енергоінфраструктурі. Повністю знеструмлено Кременчук у Полтавській області.
