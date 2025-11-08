Під час нічної масованої атаки по Україні російський дрон влучив по багатоповерхівці у місті Дніпро – загинула людина, є постраждалі, у тому числі діти. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок відомо, що через атаку загинула жінка, ще 10 осіб постраждали, серед них – двоє дітей.

"Вночі російський ударний дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що призвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували", – пише відомство.

Надзвичайники додають, що було врятовано 28 людей, зокрема п'ять дітей, водночас у квартирі на п'ятому поверсі виявили тіло жінки.

По медичну допомогу звернулись 10 осіб, у тому числі двоє дітей – ушпиталено шістьох, зокрема одну дитину, однак інформація ще уточнюється.

"Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим на місці. Працюють три пункти незламності для обігріву та відпочинку людей. Усі екстрені служби продовжують роботу на місці події", – підсумовують рятувальники.

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Також під ударом окупантів опинися Київ. На двох локаціях у Печерському районі, що в центрі столиці, зайнялись машини, також уточнюється інформація про постраждалих, написав глава військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Тим часом загасили пожежу, яка сталась через падіння уламків на відкритій місцевості у тому ж районі, написав мер Києва Віталій Кличко.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що вночі загарбники знову масовано атакували енергоінфраструктуру України, через що у низці областей було запроваджено аварійні відключення світла.