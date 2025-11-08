Во время ночной массированной атаки по Украине российский дрон попал по многоэтажке в городе Днепр – погиб человек, есть пострадавшие, в том числе дети. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро известно, что из-за атаки погибла женщина, еще 10 человек пострадали, среди них – двое детей.

"Ночью российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", – пишет ведомство.

Чрезвычайники добавляют, что были спасены 28 человек, в том числе пять детей, в то же время в квартире на пятом этаже обнаружили тело женщины.

За медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе двое детей – госпитализированы шесть, в том числе один ребенок, однако информация еще уточняется.

"Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим на месте. Работают три пункта несокрушимости для обогрева и отдыха людей. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия", – заключают спасатели.

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Также под ударом оккупантов оказался Киев. На двух локациях в Печерском районе, что в центре столицы, загорелись машины, также уточняется информация о пострадавших, написавший глава военной администрации Тимур Ткаченко.

Тем временем потушили пожар, который произошел из-за падения обломков на открытой местности в том же районе, написавший мэр Киева Виталий Кличко.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что ночью захватчики снова массированно атаковали энергоинфраструктуру Украины, из-за чего в ряде областей были введены аварийные отключения света.