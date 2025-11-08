Российская атака полностью обесточила Кременчуг в Полтавской области

В результате удара оккупантов электроснабжение отсутствует на всей территории города в Полтавской области

Иллюстративное фото: Depositphotos

Из-за российской атаки был полностью обесточен Кременчуг Полтавской области, сообщил мэр Виталий Малецкий.

"Сейчас электроснабжение отсутствует на всей территории города. Ожидаем официальную информацию о последствиях от Полтавской областной военной администрации и энергетиков", – написал он.

По его словам, власти города проводят все мероприятия для обеспечения работы систем водоснабжения, водоотведения и отопления в условиях, когда полностью отсутствует электричество; также разворачиваются пункты несокрушимости.

Коммунальные и аварийные службы привлечены к ликвидации последствий атаки и работают в усиленном режиме, отметил Малецкий.

Фото: Facebook / Виталий Малецкий

Глава ОВА Владимир Когут впоследствии написал, что оккупанты нанесли массированный удар по Полтавщине.

"[Враг] целился в объекты энергетической инфраструктуры. Один человек травмирован, ему оказывается необходимая помощь. Из-за атаки в области введены специальные графики аварийного отключения света", – написал он.

По словам чиновника, в Кременчугской громаде отсутствует электро- и водоснабжение, частично нет отопления: "В ближайшее время будет организован подвоз воды для населения".

Также в городе не работает электротранспорт, из-за чего на маршруты выведены дополнительные автобусы, добавил Когут.

Ранее, в ночь на 8 ноября, министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что россияне снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего в ряде областей были введены аварийные отключения света.