Російська атака повністю знеструмила Кременчук на Полтавщині

Унаслідок удару окупантів електропостачання відсутнє в усьому місті у Полтавській області

Через російську атаку було повністю знеструмлено Кременчук Полтавської області, повідомив мер Віталій Малецький.

"Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської обласної військової адміністрації та енергетиків", – написав він.

За його словами, влада міста проводить усі заходи для забезпечення роботи систем водопостачання, водовідведення й опалення в умовах, коли повністю відсутня електроенергія; також розгортають пункти незламності.

Комунальні та аварійні служби залучено до ліквідації наслідків атаки й вони працюють у посиленому режимі, зауважив Малецький.

Фото: Facebook / Віталій Малецький

Глава ОВА Володимир Когут згодом написав, що окупанти завдали масованого удару по Полтавщині.

"[Ворог] цілив у обʼєкти енергетичної інфраструктури. Одна людина травмована, їй надається необхідна допомога. Через атаку в області введено спеціальні графіки аварійного відключення світла", – написав він.

За словами чиновника, у Кременчуцькій громаді відсутнє електро- та водопостачання, частково немає опалення: "Найближчим часом буде організовано підвіз води для населення".

Також у місті не працює електротранспорт, через що на маршрути виведено додаткові автобуси, додав Когут.

Раніше, у ніч на 8 листопада, міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру України, через що у низці областей було запроваджено аварійні відключення світла.