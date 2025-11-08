Ряд поездов существенно задерживается из-за атаки РФ по Полтавской области – расписание
Из-за российских ударов была повреждена железнодорожная инфраструктура в Полтавской области – ряд поездов существенно задерживается. Об этом сообщил национальный перевозчик Укрзалізниця.
По данным УЗ, на нескольких станциях отсутствует электричество, есть повреждения контактной сети нескольких участков.
"Из-за этого у ряда поездов будут существенные задержки в пути, поскольку движение по указанным участкам возможно только тепловозами. Пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях также будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа", – говорится в сообщении.
По состоянию на 8:00 УЗ сообщает о таких задержках поездов дальнего следования:
→ № 720 Киев – Харьков +6:30 ч;
→ № 22/21 Харьков – Львов + 2:30 ч;
→ № 111/112 Львов – Изюм + 5 ч;
→ № 63/64 Львов – Харьков + 5 ч;
→ № 103/104 Гусаровка – Львов +4 ч;
→ № 17/18 Ужгород – Харьков +3:40 ч;
→ № 227/228 Гусаровка – Ивано-Франковск +3:30 ч.
Для пассажиров поездов №725 Харьков – Киев Интерсити+ обещают организовать посадку в Полтаве, куда их будут доставлять электропоездом. Соответственно, тех, кто будет ехать поездом №720 Киев – Харьков Интерсити+, будут довозить до конечной станции Харьков электропоездом из Полтавы.
Также, добавляет перевозчик, из-за последствий российских ударов поезд №72/71 Львов – Павлоград будет курсировать до станции Самар-Днепровский.
"Мы уже делаем все возможное, чтобы сократить отставание от графика", – отмечают в Укрзалізниці.
Актуальную информацию о задержке поездов можно посмотреть на сайте УЗ.
- В ночь на 8 ноября оккупанты массированно атаковали Украину. В Днепре российский дрон попал по многоэтажке – погиб человек, есть пострадавшие, среди них дети. Также из-за атаки вспыхнули пожары в Киеве.
- Оккупанты снова ударили по энергоинфраструктуре. Полностью обесточен Кременчуг в Полтавской области.
Комментарии (0)