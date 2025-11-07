СБУ: Бойовик "Сомалі" виїхав на Волинь і планував отримати український закордонний паспорт

Фото: СБУ

"Списаний" після поранення бойовик терористичної організації ДНР під виглядом переселенця виїхав до Волинської області та планував отримати український паспорт, щоб перебратися до Євросоюзу. Про це повідомила Служба безпеки України.

Контррозвідники запобігли втечі з України бойовика, затримавши його в одному з готелів Ковеля на Волині.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився житель тимчасово окупованого Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного Росії збройного угруповання "Сомалі".

У лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був "списаний". Наприкінці жовтня 2025-го під виглядом переселенця він виїхав до західного прикордоння України, щоб оформити паспорт та переміститися до ЄС.

СБУ заявила, що завчасно встановила місцеперебування чоловіка та затримала його на етапі підготовки до втечі.

Перевіряється також інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його "відрядження" для проведення підривної діяльності у ЄС.

Під час обшуків у готельному номері виявлено паспорти РФ та ДНР, а також "військовий квиток" та шеврони збройних формувань держави-агресора.

Затриманий отримав підозри за статтями про держзраду в умовах воєнного стану і про участь у діяльності незаконних збройних формувань. Чоловіка заарештовано без права на заставу, йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.