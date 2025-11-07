СБУ: Боевик "Сомали" выехал на Волынь и планировал получить украинский загранпаспорт

Фото: СБУ

"Списанный" после ранения боевик террористической организации ДНР под видом переселенца выехал в Волынскую область и планировал получить украинский паспорт, чтобы перебраться в Евросоюз. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Контрразведчики предотвратили побег из Украины боевика, задержав его в одном из отелей Ковеля на Волыни.

Как установило расследование, фигурантом оказался житель временно оккупированного Донецка, который в 2015 году присоединился к подконтрольной России вооруженной группировке "Сомали".

В рядах боевиков он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, где получил ранения и был "списан". В конце октября 2025-го под видом переселенца он выехал на западную границу Украины, чтобы оформить паспорт и переместиться в ЕС.

СБУ заявила, что заблаговременно установила местонахождение мужчины и задержала его на этапе подготовки к побегу.

Проверяется также информация о возможной причастности задержанного к агентуре российских спецслужб, которые могли планировать его "командировку" для проведения подрывной деятельности в ЕС.

Во время обысков в номере отеля обнаружены паспорта РФ и ДНР, а также "военный билет" и шевроны вооруженных формирований государства-агрессора.

Задержанный получил подозрения по статьям о госизмене в условиях военного положения и об участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Мужчина арестован без права на залог, ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.