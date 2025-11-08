У Росії заявили про новий удар по енергетиці у Волгоградській області

Унаслідок атаки БпЛА було знеструмлено чотири райони в одному з регіонів РФ, заявив губернатор

Волгоградська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч на 8 листопада РФ заявила про нову дронову атаку по енергоінфраструктурі Волгоградської області, через що виникли знеструмлення. Про це написав губернатор регіону Андрій Бочаров.

Традиційно російський чиновник заявив про "відбиття масованої атаки БпЛА" протиповітряною обороною, але водночас повідомив, що ремонтники відновлюють електропостачання населених пунктів у чотирьох районах поряд з підстанцією ЛЕП "Балашовська".

Про атаку по цьому самому об'єкту російська влада двічі повідомляла у жовтні.

Ввечері та вночі тимчасові обмеження вводились в аеропортах у Саратові, двічі у Пензі й в Ульяновську.

Росіяни заявляли про дронові атаки у Саратові та Курську.

Відео, як стверджується, з Саратова: