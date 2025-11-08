В России заявили о новом ударе по энергетике в Волгоградской области
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на 8 ноября РФ заявила о новой дроновой атаке по энергоинфраструктуре Волгоградской области, из-за чего возникли отключения света. Об этом написал губернатор региона Андрей Бочаров.
Традиционно российский чиновник заявил об "отражении массированной атаки БпЛА" противовоздушной обороной, но в то же время сообщил, что ремонтники восстанавливают электроснабжение населенных пунктов в четырех районах рядом с подстанцией ЛЭП "Балашовская".
Об атаке по этому же объекту российские власти дважды сообщали в октябре.
Вечером и ночью временные ограничения вводились в аэропортах в Саратове, дважды в Пензе и в Ульяновске.
Россияне заявляли о дроновых атаках в Саратове и Курске.
Видео, как утверждается, из Саратова:
- 6 ноября разведчики ГУР успешно атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане. Предприятие является одним из ключевых поставщиков продукции для российского военно-промышленного комплекса.
Комментарии (0)