В России заявили о новом ударе по энергетике в Волгоградской области

В результате атаки БпЛА были обесточены четыре района в одном из регионов РФ, заявил губернатор

Волгоградская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 8 ноября РФ заявила о новой дроновой атаке по энергоинфраструктуре Волгоградской области, из-за чего возникли отключения света. Об этом написал губернатор региона Андрей Бочаров.

Традиционно российский чиновник заявил об "отражении массированной атаки БпЛА" противовоздушной обороной, но в то же время сообщил, что ремонтники восстанавливают электроснабжение населенных пунктов в четырех районах рядом с подстанцией ЛЭП "Балашовская".

Об атаке по этому же объекту российские власти дважды сообщали в октябре.

Вечером и ночью временные ограничения вводились в аэропортах в Саратове, дважды в Пензе и в Ульяновске.

Россияне заявляли о дроновых атаках в Саратове и Курске.

Видео, как утверждается, из Саратова: