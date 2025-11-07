АР: Польща та Румунія розгортають систему Merops для захисту від російських дронів

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських безпілотників після серії їх вторгнень у повітряний простір НАТО. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на військових представників НАТО.

Йдеться про американську систему Merops, яка за допомогою штучного інтелекту здатна розпізнавати безпілотники та наближатися до них навіть у разі перешкод супутникового чи електронного зв'язку. Вона настільки компактна, що може розміститися в кузові пікапа середнього розміру.

Мета розміщення системи – зробити кордон із Росією настільки добре озброєним, щоб утримати Москву від будь-якої спроби його перетину. Система озброєння має стримувати будь-які спроби його перетину від Норвегії на півночі до Туреччини на півдні.

"Ця система забезпечує дуже точне виявлення. Вона здатна націлюватися на безпілотники та збивати їх, причому з мінімальними витратами… Це набагато дешевше, ніж піднімати F-35 у повітря, щоб збити їх ракетою", – розповів помічник начальника штабу оперативного відділу Командування сухопутних військ НАТО, полковник Марк Маклеллан.

Дрони можна сплутати з птахами чи літаками. Крім того, вони літають низько й повільно, що ускладнює їх виявлення. Система Merops допомагає закрити ці прогалини.

За словами Маклеллана, Merops "по суті, спрямовує дрони проти дронів" або шляхом прямого ураження ворожого безпілотника або шляхом передання даних наземним чи повітряним силам, щоб ті могли його збити. Систему також можна використовувати як для захисту критичної інфраструктури, наприклад аеропортів, так і для прикриття військ, які маневрують у зоні бойових дій.

Окрім Польщі та Румунії систему Merops застосовуватиме і Данія в рамках заходів зі зміцнення оборони на східному фланзі альянсу.

Довідка Merops — мобільна контрдронова система на основі штучного інтелекту для виявлення, відстеження й нейтралізації малих БпЛА. Вона компактна й використовує AI для автономної ідентифікації цілей.