У Румунії знайшли уламки дрона неподалік від кордону з Україною

Уламки невідомого безпілотника знайшли на території повіту Тулча, який межує з Україною

Іонуц Моштяну (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

У Румунії виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника" поблизу кордону з Україною. Про це заявив міністр оборони країни Іонуц Моштяну, передає The Guardian.

За його словами, фрагменти безпілотника знайшли на території повіту Тулча, який межує з Україною.

Експерти Міністерства оборони вже зібрали частини дрона для подальшого розслідування.

13 вересня російський безпілотник 50 хвилин пробув у повітряному просторі Румунії – дрон відстежували два винищувачі F-16, поки він не залишив румунську територію.

У відповідь президент Володимир Зеленський зауважив, що російські військові не можуть не розуміти, куди саме спрямовані їхні дрони.