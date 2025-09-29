У Румунії знайшли уламки дрона неподалік від кордону з Україною
У Румунії виявили нові фрагменти "невідомого безпілотника" поблизу кордону з Україною. Про це заявив міністр оборони країни Іонуц Моштяну, передає The Guardian.
За його словами, фрагменти безпілотника знайшли на території повіту Тулча, який межує з Україною.
Експерти Міністерства оборони вже зібрали частини дрона для подальшого розслідування.
13 вересня російський безпілотник 50 хвилин пробув у повітряному просторі Румунії – дрон відстежували два винищувачі F-16, поки він не залишив румунську територію.
У відповідь президент Володимир Зеленський зауважив, що російські військові не можуть не розуміти, куди саме спрямовані їхні дрони.
- 14 вересня в МЗС Румунії назвали заліт російського дрона провокацією і закликали до санкцій.
- Того ж дня Бухарест викликав посла РФ і висловив йому рішучий протест. Однак той заявив, що це було НЛО, і відхилив протест, звинувативши Україну в провокації.
- 27 вересня стало відомо, що Румунія розробила правила збиття дронів і літаків, які порушують повітряний простір.
