Румунія розробила правила збиття дронів і літаків, які порушують повітряний простір

У Румунії передбачено три основні етапи реагування на БпЛА та літаки: ідентифікація, глушіння та втручання

Іонуц Моштяну (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

На засіданні Ради безпеки й оборони Румунії було доповнено методологічну базу застосування законодавства щодо збиття дронів і військових літаків з пілотами, які порушують повітряний простір. Про це повідомило медіа Digi24 із посиланням на міністра національної оборони Румунії Іонуца Моштяну.

За його словами, у таких випадках остаточне рішення ухвалює командувач операції, а у випадку цивільних літаків, які порушують національний повітряний простір, вирішує міністр. Зокрема, він згадав у цьому контексті теракти 11 вересня у США, коли бойовики захопили пасажирські лайнери.

Моштяну зазначив, що оборонні відомства отримали список об’єктів, які потрібно захищати. Перелік оновлюється залежно від реальності, може включати тимчасові об'єкти, наприклад, коли відбувається важлива подія, де, наприклад, президенти держав чи прем'єр-міністри перебувають у громадському місці, готелі або конференц-залі.

Він уточнив, що законодавство передбачає три основні етапи реагування: ідентифікація, глушіння та втручання. Міністр не розкрив деталей, адже інформація засекречена.

Водночас Моштяну наголосив, що застосування зброї та знищення літака є крайнім заходом, мірою останньої інстанції, якщо інші кроки ігноруються, а літак не ідентифікується і не залишає повітряний простір Румунії.

13 вересня російський безпілотник 50 хвилин пробув у повітряному просторі Румунії – дрон відстежували два винищувачі F-16, поки він не залишив румунську територію. У відповідь президент Зеленський зауважив, що російські військові не можуть не розуміти, куди саме спрямовані їхні дрони. Це не перший випадок, коли Росія порушила румунський повітряний простір.

Наступного дня Румунія викликала російського посла через інцидент – у відповідь Москва назвала протест Бухареста нібито "надуманим і необґрунтованим" й заявила про "НЛО".