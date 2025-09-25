Румыния разработала правила сбивания дронов и самолетов, нарушающих воздушное пространство

В Румынии предусмотрено три основных этапа реагирования на БпЛА и самолеты: идентификация, глушение и вмешательство

Ионуц Моштяну (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

На заседании Совета безопасности и обороны Румынии была дополнена методологическая база применения законодательства по сбиванию дронов и военных самолетов с пилотами, которые нарушают воздушное пространство. Об этом сообщило медиа Digi24 со ссылкой на министра национальной обороны Румынии Ионуца Моштяну.

По его словам, в таких случаях окончательное решение принимает командующий операцией, а в случае гражданских самолетов, которые нарушают национальное воздушное пространство, решает министр. В частности, он вспомнил в этом контексте теракты 11 сентября в США, когда боевики захватили пассажирские лайнеры.

Моштяну отметил, что оборонные ведомства получили список объектов, которые нужно защищать. Перечень обновляется в зависимости от реальности, может включать временные объекты, например, когда происходит важное событие, где, например, президенты государств или премьер-министры находятся в общественном месте, гостинице или конференц-зале.

Он уточнил, что законодательство предусматривает три основных этапа реагирования: идентификация, глушение и вмешательство. Министр не раскрыл деталей, ведь информация засекречена.

В то же время Моштяну подчеркнул, что применение оружия и уничтожение самолета является крайней мерой, мерой последней инстанции, если другие шаги игнорируются, а самолет не идентифицируется и не покидает воздушное пространство Румынии.

13 сентября российский беспилотник 50 минут пробыл в воздушном пространстве Румынии – дрон отслеживали два истребителя F-16, пока он не покинул румынскую территорию. В ответ президент Зеленский отметил, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны. Это не первый случай, когда Россия нарушила румынское воздушное пространство.

На следующий день Румыния вызвала российского посла из-за инцидента – в ответ Москва назвала протест Бухареста якобы "надуманным и необоснованным" и заявила об "НЛО".