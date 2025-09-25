Румыния разработала правила сбивания дронов и самолетов, нарушающих воздушное пространство
На заседании Совета безопасности и обороны Румынии была дополнена методологическая база применения законодательства по сбиванию дронов и военных самолетов с пилотами, которые нарушают воздушное пространство. Об этом сообщило медиа Digi24 со ссылкой на министра национальной обороны Румынии Ионуца Моштяну.
По его словам, в таких случаях окончательное решение принимает командующий операцией, а в случае гражданских самолетов, которые нарушают национальное воздушное пространство, решает министр. В частности, он вспомнил в этом контексте теракты 11 сентября в США, когда боевики захватили пассажирские лайнеры.
Моштяну отметил, что оборонные ведомства получили список объектов, которые нужно защищать. Перечень обновляется в зависимости от реальности, может включать временные объекты, например, когда происходит важное событие, где, например, президенты государств или премьер-министры находятся в общественном месте, гостинице или конференц-зале.
Он уточнил, что законодательство предусматривает три основных этапа реагирования: идентификация, глушение и вмешательство. Министр не раскрыл деталей, ведь информация засекречена.
В то же время Моштяну подчеркнул, что применение оружия и уничтожение самолета является крайней мерой, мерой последней инстанции, если другие шаги игнорируются, а самолет не идентифицируется и не покидает воздушное пространство Румынии.
- 13 сентября российский беспилотник 50 минут пробыл в воздушном пространстве Румынии – дрон отслеживали два истребителя F-16, пока он не покинул румынскую территорию. В ответ президент Зеленский отметил, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны. Это не первый случай, когда Россия нарушила румынское воздушное пространство.
- На следующий день Румыния вызвала российского посла из-за инцидента – в ответ Москва назвала протест Бухареста якобы "надуманным и необоснованным" и заявила об "НЛО".
Комментарии (0)