Президент Румынии "скорее" не поддержит создание бесполетной зоны над Украиной

Создание бесполетной зоны над Украиной можно интерпретировать как вступление в конфликт, считает Никушор Дан

Никушор Дан (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна "скорее" не поддерживает установление бесполетной зоны над Украиной. Такое мнение он высказал в эфире Antena 3, передает Agerpres.

По его словам, сейчас Бухарест "скорее" не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, однако в зависимости от развития событий мнение может измениться.

"Мы провели начальные обсуждения этого вопроса с людьми из национального государственного аппарата, советниками, людьми из армии, специалистами по внешней политике. Сейчас – скорее нет. Но, в зависимости от развития событий, мы можем пересмотреть", — сказал Дан.

Он добавил, что существуют "международные обычаи относительно того, что означает находиться в состоянии конфликта или нет".

"И по этому вопросу, согласно некоторым интерпретациям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт", — подчеркнул президент Румынии.

Медиа напомнило, что 15 сентября заместитель председателя Совбеза государства-агрессора Дмитрий Медведев заявил, что создание НАТО бесполетной зоны над Украиной Москва расценит как объявление войны.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.

13 сентября российский дрон прилетел в Румынию. Также воздушная тревога в этот день звучала в Польше.

14 сентября Сикорский заявил, что Западу следует рассмотреть идею со сбиванием российских ракет и дронов над Украиной.