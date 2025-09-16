Президент Румунії "скоріше" не підтримає створення безпольотної зони над Україною

Створення безпольотної зони над Україною можна інтерпретувати як вступ у конфлікт, вважає Нікушор Дан

Нікушор Дан (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна "скоріше" не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною. Таку думку він висловив в ефірі Antena 3, передає Agerpres.

За його словами, наразі Бухарест "скоріше" не підтримує створення безпольотної зони над Україною, однак залежно від розвитку подій думка може змінитися.

"Ми провели початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями із зовнішньої політики. Наразі – скоріше ні. Але, залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути", – сказав Дан.

Він додав, що існують "міжнародні звичаї щодо того, що означає перебувати в стані конфлікту чи ні".

"І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт", – наголосив президент Румунії.

Медіа нагадало, що 15 вересня заступник голови Радбезу держави-агресорки Дмитро Медведєв заявив, що створення НАТО безпольотної зони над Україною Москва розцінить як оголошення війни.

У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.

13 вересня російський дрон залетів до Румунії. Також повітряна тривога цього дня лунала в Польщі.

14 вересня Сікорський заявив, що Заходу слід розглянути ідею зі збиттям російських ракет та дронів над Україною.