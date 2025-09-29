В Румынии нашли обломки дрона недалеко от границы с Украиной

Обломки неизвестного беспилотника нашли на территории уезда Тулча, который граничит с Украиной

Ионуц Моштяну (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

В Румынии обнаружили новые фрагменты "неизвестного беспилотника" вблизи границы с Украиной. Об этом заявил министр обороны страны Ионуц Моштяну, передает The Guardian.

По его словам, фрагменты беспилотника нашли на территории уезда Тулча, который граничит с Украиной.

Эксперты Министерства обороны уже собрали части дрона для дальнейшего расследования.

13 сентября российский беспилотник 50 минут пробыл в воздушном пространстве Румынии – дрон отслеживали два истребителя F-16, пока он не покинул румынскую территорию.

В ответ президент Владимир Зеленский отметил, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны.