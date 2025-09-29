В Румынии нашли обломки дрона недалеко от границы с Украиной
В Румынии обнаружили новые фрагменты "неизвестного беспилотника" вблизи границы с Украиной. Об этом заявил министр обороны страны Ионуц Моштяну, передает The Guardian.
По его словам, фрагменты беспилотника нашли на территории уезда Тулча, который граничит с Украиной.
Эксперты Министерства обороны уже собрали части дрона для дальнейшего расследования.
13 сентября российский беспилотник 50 минут пробыл в воздушном пространстве Румынии – дрон отслеживали два истребителя F-16, пока он не покинул румынскую территорию.
В ответ президент Владимир Зеленский отметил, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны.
- 14 сентября в МИД Румынии назвали залет российского дрона провокацией и призвали к санкциям.
- В тот же день Бухарест вызвал посла РФ и выразил ему решительный протест. Однако тот заявил, что это было НЛО, и отклонил протест, обвинив Украину в провокации.
- 27 сентября стало известно, что Румыния разработала правила сбивания дронов и самолетов, которые нарушают воздушное пространство.
