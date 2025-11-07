АР: Польша и Румыния развертывают систему Merops для защиты от российских дронов

"Шахед" (Фото: Pacific Press)

Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от российских беспилотников после серии их вторжений в воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей НАТО.

Речь идет об американской системе Merops, которая с помощью искусственного интеллекта способна распознавать беспилотники и приближаться к ним даже в случае помех спутниковой или электронной связи. Она настолько компактна, что может разместиться в кузове пикапа среднего размера.

Цель развертывания системы – сделать границу с Россией настолько хорошо укрепленной, чтобы сдержать Москву от любой попытки ее пересечения. Система вооружений должна сдерживать любые попытки пересечения границы от Норвегии на севере до Турции на юге.

"Эта система обеспечивает очень точное обнаружение. Она способна нацеливаться на беспилотники и сбивать их, при этом с минимальными затратами… Это намного дешевле, чем поднимать F-35 в воздух, чтобы сбить их ракетой", – рассказал помощник начальника штаба оперативного отдела Командования сухопутных войск НАТО, полковник Марк Маклеллан.

Дроны можно спутать с птицами или самолетами. Кроме того, они летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение. Система Merops помогает восполнить эти пробелы.

По словам Маклеллана, Merops "по сути, направляет дроны против дронов", либо путем прямого поражения вражеского беспилотника, либо путем передачи данных наземным или воздушным силам, чтобы те могли его сбить. Систему также можно использовать как для защиты критической инфраструктуры, например, аэропортов, так и для прикрытия войск, маневрирующих в зоне боевых действий.

Помимо Польши и Румынии систему Merops будет использовать и Дания в рамках мер по укреплению обороны на восточном фланге альянса.

Справка Merops – это мобильная противодроновая система на основе искусственного интеллекта для обнаружения, отслеживания и нейтрализации небольших БПЛА. Она компактна и использует ИИ для автономной идентификации целей.