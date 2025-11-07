АР: Польша и Румыния развертывают систему Merops для защиты от российских дронов
Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от российских беспилотников после серии их вторжений в воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей НАТО.
Речь идет об американской системе Merops, которая с помощью искусственного интеллекта способна распознавать беспилотники и приближаться к ним даже в случае помех спутниковой или электронной связи. Она настолько компактна, что может разместиться в кузове пикапа среднего размера.
Цель развертывания системы – сделать границу с Россией настолько хорошо укрепленной, чтобы сдержать Москву от любой попытки ее пересечения. Система вооружений должна сдерживать любые попытки пересечения границы от Норвегии на севере до Турции на юге.
"Эта система обеспечивает очень точное обнаружение. Она способна нацеливаться на беспилотники и сбивать их, при этом с минимальными затратами… Это намного дешевле, чем поднимать F-35 в воздух, чтобы сбить их ракетой", – рассказал помощник начальника штаба оперативного отдела Командования сухопутных войск НАТО, полковник Марк Маклеллан.
Дроны можно спутать с птицами или самолетами. Кроме того, они летают низко и медленно, что затрудняет их обнаружение. Система Merops помогает восполнить эти пробелы.
По словам Маклеллана, Merops "по сути, направляет дроны против дронов", либо путем прямого поражения вражеского беспилотника, либо путем передачи данных наземным или воздушным силам, чтобы те могли его сбить. Систему также можно использовать как для защиты критической инфраструктуры, например, аэропортов, так и для прикрытия войск, маневрирующих в зоне боевых действий.
Помимо Польши и Румынии систему Merops будет использовать и Дания в рамках мер по укреплению обороны на восточном фланге альянса.
- 13 сентября из-за угрозы дронов Польша подняла в воздух самолеты и закрыла аэропорт в Люблине, а в Румынии истребители перехватили беспилотник и сопровождали его, однако через некоторое время он исчез с радаров. На следующий день Румыния вызвала российского посла, который заявил о НЛО.
- 29 сентября в Румынии снова нашли обломки дрона. Эксперты забрали его для дальнейшего расследования.
- В тот же день стало известно, что нескольких датских солдат экстренно призвали на службу накануне из-за вторжения беспилотников в воздушное пространство Дании.
- 30 сентября стало известно, что в Польше обнаружили ещё один дрон, который, предположительно, вторгся в страну во время нарушения воздушного пространства 10 сентября. Это далеко не первый случай, так как ранее президент Зеленский заявлял о 92 дронах в Польше.
