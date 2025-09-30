В Польше обнаружили еще один дрон, вероятно российский

Дрон нашли в кукурузном поле примерно в 1300 км от границы с Украиной

Польские правоохранители (Иллюстративное фото: x.com/Zandarmeria)

В Польше обнаружили еще один дрон, который, вероятно, залетел в страну во время нарушения воздушного пространства 10 сентября. Об этом сообщила военная полиция.

Дрон был найден в населенном пункте Вельки-Ленцке, что в Варминьско-Мазурском воеводстве. На место прибыли полиция и отдел прокуратуры по военным делам. Воеводство расположено примерно в 1300 км от границы с Украиной.

Скриншот карты

По данным RMF24, дрон был обнаружен оператором комбайна в кукурузном поле. Его состояние указывает на то, что это одна из воздушных целей, залетевших в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября.

Полиция обеспечила безопасность на месте обнаружения находки и уведомила необходимые службы.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может точно сказать, сколько именно дронов залетело в страну. Их число выяснится, как только будут найдены все обломки. Он иронично отметил, что Россия не предупреждала Польшу о том, сколько БпЛА планирует запустить по их территории.