В Польше обнаружили еще один дрон, вероятно российский
В Польше обнаружили еще один дрон, который, вероятно, залетел в страну во время нарушения воздушного пространства 10 сентября. Об этом сообщила военная полиция.
Дрон был найден в населенном пункте Вельки-Ленцке, что в Варминьско-Мазурском воеводстве. На место прибыли полиция и отдел прокуратуры по военным делам. Воеводство расположено примерно в 1300 км от границы с Украиной.
По данным RMF24, дрон был обнаружен оператором комбайна в кукурузном поле. Его состояние указывает на то, что это одна из воздушных целей, залетевших в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября.
Полиция обеспечила безопасность на месте обнаружения находки и уведомила необходимые службы.
На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может точно сказать, сколько именно дронов залетело в страну. Их число выяснится, как только будут найдены все обломки. Он иронично отметил, что Россия не предупреждала Польшу о том, сколько БпЛА планирует запустить по их территории.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- 27 сентября Зеленский заявил, что в Польшу летело 92 дрона в тот день, но Украина сбила часть.
- 30 сентября центр при СНБО заявлял, что Россия может испытать прочность границы Польши, заслав диверсантов.
Комментарии (0)