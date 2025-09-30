У Польщі виявили ще один дрон, імовірно російський
У Польщі виявили ще один дрон, який, імовірно, залетів у країну під час порушення повітряного простору 10 вересня. Про це повідомила військова поліція.
Дрон був знайдений у населеному пункті Вельки-Ленцке, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві. На місце прибули поліція і відділ прокуратури у військових справах. Воєводство розташоване приблизно за 1300 км від кордону з Україною.
За даними RMF24, дрон був виявлений оператором комбайна в кукурудзяному полі. Його стан вказує на те, що це одна з повітряних цілей, які залетіли в Польщу в ніч із 9 на 10 вересня.
Поліція забезпечила безпеку на місці виявлення знахідки і попередила необхідні служби.
Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не може точно сказати, скільки саме дронів залетіло в країну. Їх кількість з'ясується, щойно буде знайдено всі уламки. Він іронічно зазначив, що Росія не попереджала Польщу про те, скільки БпЛА планує запустити по їхній території.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- 27 вересня Зеленський заявив, що до Польщі летіло 92 дрони того дня, але Україна збила частину.
- 30 вересня центр при РНБО заявляв, що Росія може випробувати міцність кордону Польщі, заславши диверсантів.
