У Польщі виявили ще один дрон, імовірно російський

Дрон знайшли в кукурудзяному полі приблизно за 1300 км від кордону з Україною

У Польщі виявили ще один дрон, який, імовірно, залетів у країну під час порушення повітряного простору 10 вересня. Про це повідомила військова поліція.

Дрон був знайдений у населеному пункті Вельки-Ленцке, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві. На місце прибули поліція і відділ прокуратури у військових справах. Воєводство розташоване приблизно за 1300 км від кордону з Україною.

За даними RMF24, дрон був виявлений оператором комбайна в кукурудзяному полі. Його стан вказує на те, що це одна з повітряних цілей, які залетіли в Польщу в ніч із 9 на 10 вересня.

Поліція забезпечила безпеку на місці виявлення знахідки і попередила необхідні служби.

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не може точно сказати, скільки саме дронів залетіло в країну. Їх кількість з'ясується, щойно буде знайдено всі уламки. Він іронічно зазначив, що Росія не попереджала Польщу про те, скільки БпЛА планує запустити по їхній території.