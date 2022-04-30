В Израиле раскола нет, подавляющее большинство поддерживает Украину, а не Россию – посол

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что большинство израильтян поддерживают Украину в войне с Россией. Об этом он сказал в интервью Суспільному.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Лично я никакого раскола в израильском обществе не вижу. [...] Я думаю, что подавляющее большинство израильтян, в том числе люди, приехавшие в Израиль из разных стран бывшего Советского Союза, симпатизируют Украине и поддерживают Украину", – сказал посол.

Израиль на уровне государства также поддерживает Украину, заявил Бродский, и на этой неделе принял участие в военной встрече на авиабазе Рамштайн в Германии.

Читайте также

Посол подтвердил готовность Израиля принять встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, если до нее дойдет дело.

"Израиль исходит из того, что ситуация должна быть решена дипломатическим путем, что войну нужно закончить как можно быстрее и должен наступить мир. Иерусалим — это символический город для всех стран и всех людей во всем мире. Поэтому я думаю, что это может быть отличным местом для такой встречи. Но, к сожалению, это зависит не только от нас", – сказал Бродский.

Премьер-министр Израиля осудил убийства в Буче только через несколько дней после того, как мир увидел фотографии многочисленных жертв среди гражданского населения, и в то же время не стал обвинять Россию в военных преступлениях.

Однако 20 апреля стало известно, что Израиль впервые с начала войны передаст Украине шлемы и бронежилеты.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.