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Подоляк о встрече Зеленского с Путиным: Ни время, ни контекст пока не определены

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 14:09
Подоляк о встрече Зеленского с Путиным: Ни время, ни контекст пока не определены - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Турция заинтересована в скорейшем завершении войны России против Украины, но пока что не определены ни время, ни контекст встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net.

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"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены", – сказал Подоляк.

Он добавил, что с одной стороны наблюдается интенсификация боев на востоке и попытки окончательно уничтожить Мариуполь, с другой – продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.

  • 29 марта в Турции состоялись переговоры между представителями Украиной и Россией по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.
  • Вчера Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Путиным и сказал российскому диктатору, что рассчитывает на продолжение мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. 

Читайте также: Путин потерял интерес к переговорам. Попытается захватить как можно больше территорий – FT

Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский владимир путин михаил подоляк реждеп эрдоган
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