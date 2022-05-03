Правительство Израиля приняло решение об усилении поддержки Украины – Haaretz

Официальные лица заявили, что Израиль может отправить Украине оборудование "оборонительного назначения", однако пока воздержится от поставок систем ПВО и современного наступательного вооружения. Об этом сообщает Haaretz.

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Хотя увеличение помощи станет "существенным шагом вперед" по сравнению с тем уровнем участия в противодействии агрессии России, который власти Израиля допускали ранее, издание считает, что помощь остается во многом "символической".

Газета цитирует источник, который указывает, что США и страны ЕС ожидают от Израиля более четкой позиции в отношении вторжения России.

Представитель Израиля, напоминает издание, принял участие в саммите в Германии на базе Рамштайн, что может быть признаком возможного изменения позиции страны, которая до сих пор пыталась сохранить связи с Россией.

На ближайшие дни запланировано совещание в Министерстве обороны Израиля, на котором будет обсуждаться, какая именно помощь может быть направлена Украине.

Ранее помощь Израиля Украине заключалась в оборудовании спасательных служб, включая защитные жилеты и шлемы. Израиль также организовал полевой госпиталь во Львове и передал спасательным службам несколько бронированных машин скорой помощи.

Вчера глава МИД Израиля Яир Лапид обвинил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в расизме после того, как Лавров назвал евреев "величайшими антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь".

Сергей Бережной

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