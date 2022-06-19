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Взрывы под Киевом. В Вышгородском районе отработала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 09:25
Взрывы под Киевом. В Вышгородском районе отработала ПВО - Фото
Подразделение ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ)

Сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Отмечается, что в Вышгородском районе было слышно взрывы. Это работала ПВО по вражескому объекту.

Задымления и пожары не выявлены, пострадавших нет. Сейчас работают профильные службы, а информация уточняется.

В ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

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Марк Сировой
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