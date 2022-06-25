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Зеленский о ракетных атаках: Показуха, которая стратегически ничего не меняет для России видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 22:52
Владимир Зеленский (Скриншот из видеозаписи)
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Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние массированные ракетные удары РФ по Украине. В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что это "показуха", которая стратегически ничего не меняет для России.

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Президент сообщил, что за сегодняшнюю ночь и утро оккупанты запустили 45 ракет по разным регионам Украины.

"Все они были запущены с одной целью – показать, что якобы Россия что-то может давить, якобы российской армии что-то удастся… Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашего государства, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не изменит", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "это такой сложный этап войны", так как украинцы знают, что у врага все равно ничего не получится, но не чувствуют временных пределов этого, и неизвестно, сколько еще ударов, потерь и усилий ждет Украину до того, как победа будет уже на горизонте.

На фоне большого количества ракетных ударов Зеленский заявил, что системы ПВО не должны стоять на полигонах или оставаться на хранении у стран-партнеров – они должны быть в Украине.

Читайте также: Массированный ракетный удар. Россия била по Десне, вокруг Житомира, в Хмельницкой области

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский ракеты
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