Маляр: Западное оружие в руках ВСУ болезненно донимает россиян – отсюда ИПСО о контрабанде

Западное оружие в руках украинских военнослужащих "очень болезненно донимает россиян", потому враг использует все возможности дискредитации ВСУ и подрыва доверия партнеров к Украине. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр, комментируя информацию о якобы контрабанде из Украины западного вооружения.

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Маляр считает, что цель развернутого Россией информационного фронта – заблокировать поставки вооружения и расколоть международную коалицию в поддержку Украины.

"Уши российского ИПСО торчат из материалов, где Украину обвиняют в контрабанде, перепродаже, потере, ненадлежащем использовании поставляемого нам партнерами вооружения. Для этого Россия использует широкий спектр инструментов информационного влияния – аффилированных к ней "лидеров мнений", экспертов, прессу, политиков не только в РФ, но и за ее пределами", – написала Маляр.

Замминистра прогнозирует, что чем больше западное оружие будет менять ситуацию на поле боя в пользу Украины, "тем истеричнее будет вести себя РФ".

"Пропаганда – это то, на чем российский тоталитарный режим постарается еще некоторое время ехать, тогда как его военная машина будет разваливаться на ходу. Но все эти усилия врага по дискредитации Украины бесполезны. Потому что Украина уже несколько месяцев первой инициировала и сейчас при участии западных партнеров активно воплощает в жизнь разветвленную систему мониторинга и контроля поставленного нам оружия", – написала Маляр.

Она отметила, что количество предоставляемого оружия и его уровень в последнее время только растет – это значит, что, несмотря на действия РФ, Украине доверяют.

Также Маляр подчеркнула, что никакого запроса или намека на недоверие от официальных государственных органов партнеров Украина не получала.

Говоря о контроле за оружием, замминистра обороны добавила, что в Украине начали имплементировать натовскую систему учета и контроля логистики LOGFAS еще в 2019 году. Сейчас специалисты из Украины и США дорабатывают еще одну систему контроля, которая скоро будет задействована. Также уже внедрен модуль информационно-аналитической системы СОТА по ​​мониторингу поставок.

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Оксана Житнюк

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