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Подоляк: Кремль хочет сыграть на страхах Запада, распространяя примитив о "черном рынке"

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 16:45
Подоляк: Кремль хочет сыграть на страхах Запада, распространяя примитив о
Михаил Подоляк (скриншот видео ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы продаже западного оружия из Украины на "черном рынке" – это "примитив", распространяемый россиянами для срыва поставок оружия.

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Подоляк заявил, что западная дальнобойная артиллерия и РСЗО  "причиняют много ужасных болей" российским военным складам и логистическим центрам.

"Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные Силы как надежного партнера и пользователя", – заявил советник главы ОП.

По его мнению, Кремль хочет сыграть на страхах западных обществ, распространяя примитив о "черном рынке".

Но реальность, по словам Подоляка, другая:

- ВСУ мотивированы и быстро учатся;
- каждая единица оружия – на вес золота;
– обеспечен полный контроль и информирование партнеров на всех этапах.

Вчера в Spiegel появилась публикация со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который заявил, что якобы "были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения". Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь, и не уточнил, что такое "признаки торговли" -  сказал, что "замечено, как из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием".

В даркнете, по его словам, якобы был выставлен на продажу британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin. При этом Европол не исключает, что такие предложения могут быть частью российской пропаганды с целью сформировать негативное отношение к поставкам западного оружия.

Читайте также: Данилов ждет фактов и доказательств от Европола по поводу "контрабанды" оружия из Украины

Оксана Житнюк
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