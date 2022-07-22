Подоляк: Кремль хочет сыграть на страхах Запада, распространяя примитив о "черном рынке"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы продаже западного оружия из Украины на "черном рынке" – это "примитив", распространяемый россиянами для срыва поставок оружия.
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Подоляк заявил, что западная дальнобойная артиллерия и РСЗО "причиняют много ужасных болей" российским военным складам и логистическим центрам.
"Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня – сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные Силы как надежного партнера и пользователя", – заявил советник главы ОП.
По его мнению, Кремль хочет сыграть на страхах западных обществ, распространяя примитив о "черном рынке".
Но реальность, по словам Подоляка, другая:
- ВСУ мотивированы и быстро учатся;
- каждая единица оружия – на вес золота;
– обеспечен полный контроль и информирование партнеров на всех этапах.
Вчера в Spiegel появилась публикация со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который заявил, что якобы "были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения". Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь, и не уточнил, что такое "признаки торговли" - сказал, что "замечено, как из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием".
В даркнете, по его словам, якобы был выставлен на продажу британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin. При этом Европол не исключает, что такие предложения могут быть частью российской пропаганды с целью сформировать негативное отношение к поставкам западного оружия.
- Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, которая публично призвала к отставке главы ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о "другом" – российская пропаганда.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
- Вчера СНБО и Минобороны объявили о запуске системы мониторинга поставок вооружения, которое Украина получает от союзников.
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