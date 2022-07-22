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Данилов ждет фактов и доказательств от Европола по поводу "контрабанды" оружия из Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 13:28
Данилов ждет фактов и доказательств от Европола по поводу
Алексей Данилов (фото - СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на заявление спикера Европола о "признаках" контрабанды западного оружия из Украины. Данилов заявил, что Украина ожидает предметного разговора с представителями Европола с фактами и доказательствами по этому поводу.

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"Ожидаем предметного разговора с официальными представителями Европола – с фактами и доказательствами заявлений о существующих якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", – заявил секретарь СНБО.

По словам Данилова, публикация в западных СМИ о якобы контрабанде оружия из Украины совпадает по времени с развертыванием масштабной информационной спецоперации России MakZim по дискредитации Украины, цель которой – прекращение поставок оружия от союзников.

"Операция проводится именно в тот период, когда намечаются качественные изменения в ходе войны в пользу ВСУ – за счет поступления современного западного вооружения", – добавил Данилов.

Вчера в Spiegel появилась публикация со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который заявил, что якобы "были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения". Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь, и не уточнил, что такое "признаки торговли" -  сказал, что "было замечено, что из Украины выезжали лица с огнестрельным оружием".

В даркнете, по его словам, якобы был выставлен на продажу британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin. При этом Европол не исключает, что такие предложения могут быть частью российской пропаганды с целью сформировать негативное отношение к поставкам западного оружия.

Читайте также: ЕС отверг обвинения против Украины: Вбросы о контрабанде оружия – пропаганда России 

Оксана Житнюк
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оружие контрабанда снбо европол Алексей Данилов черный рынок
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