Россияне заявили о прилете трех дронов по нефтебазе в Воронежской области – видео

Губернатор региона Александр Гусев признал, что "сразу несколько БпЛА" упали на территории нефтебазы, после чего произошло возгорание

Горящая нефтебаза (Иллюстративное фото)

Российская военная пропаганда заявила, что вечером 15 января беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, что повлекло пожар. В сети распространяются соответствующие видео.

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По данным вражеских ресурсов, ссылающихся на слова очевидцев, попадание произошло в городе Лиски Воронежской области.

Губернатор региона Александр Гусев признал, что "сразу несколько БпЛА" упали на территории нефтебазы, после чего произошло возгорание. Местные жители, снимавшие инцидент на камеру, заявили о трех беспилотниках.

Внимание! На видео присутствует нецензурная брань.