Россияне заявили о прилете трех дронов по нефтебазе в Воронежской области – видео
Российская военная пропаганда заявила, что вечером 15 января беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, что повлекло пожар. В сети распространяются соответствующие видео.
По данным вражеских ресурсов, ссылающихся на слова очевидцев, попадание произошло в городе Лиски Воронежской области.
Губернатор региона Александр Гусев признал, что "сразу несколько БпЛА" упали на территории нефтебазы, после чего произошло возгорание. Местные жители, снимавшие инцидент на камеру, заявили о трех беспилотниках.
Внимание! На видео присутствует нецензурная брань.
- Вечером 13 января 2025 года россияне заявили об атаке по Брянской области, под ударом находились два предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс оккупантов.
- Утром 14 января в российском Энгельсе снова произошла атака беспилотников, начался пожар.
- Впоследствии россияне заявили о массированной атаке беспилотников в разных областях и введении плана "Ковёр" в аэропортах. Несмотря на многочисленные видео с пожарами и взрывами, в РФ традиционно отчитываются о якобы сбитых дронах.