Россияне заявили о прилете трех дронов по нефтебазе в Воронежской области – видео
Горящая нефтебаза (Иллюстративное фото)

Российская военная пропаганда заявила, что вечером 15 января беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, что повлекло пожар. В сети распространяются соответствующие видео.

По данным вражеских ресурсов, ссылающихся на слова очевидцев, попадание произошло в городе Лиски Воронежской области.

Губернатор региона Александр Гусев признал, что "сразу несколько БпЛА" упали на территории нефтебазы, после чего произошло возгорание. Местные жители, снимавшие инцидент на камеру, заявили о трех беспилотниках.

Внимание! На видео присутствует нецензурная брань.

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