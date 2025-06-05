Россияне тестируют беспилотники на полигоне в Казахстане – Минобороны страны

Замминистра обороны Казахстана подтвердил, что россияне испытывают свои дроны на территории страны

Российский шахед/Герань (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Жители Казахстана начали обнаруживать на территории Западно-Казахстанской области русские беспилотники. Представитель министерства обороны страны подтвердил, что Россия проводит там испытания дронов, передает издание Курсив.

"Более 90% БпЛА, которые нашли на территории Западно-Казахстанской области, находятся в пределах испытательного полигона 926-летнего главного испытательного центра России. Они имеют место, это их полигон. Воздушное пространство над полигоном используется испытательным центром", – сказал заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

В марте казахстанское издание ORDA сообщало, что однажды на территории региона нашли российский дрон типа "Герань", который, вероятно, потерял управление и приземлился после отправления с полигона "Капустин Яр" на территории России.

Через несколько дней журналисты писали, что среди найденных дронов могут быть и украинские беспилотники. Эти дроны были обнаружены после атак на приграничные с Казахстаном регионы России.

Однако в той же статье говорилось, что это могут быть и российские БПЛА. Тогда ORDA цитировала украинских военных экспертов, утверждавших, что все характеристики указывают на то, что это может быть российский дрон "Орлан-10".

В ноябре 2024 года The Insider обнаружил, что компании из Казахстана в обход санкций поставляют в РФ оборудование для РЭБ.