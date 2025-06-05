Росіяни тестують безпілотники на полігоні у Казахстані – Міноборони країни

Заступник міністра оборони Казахстану підтвердив, що росіяни випробовують свої дрони на території країни

Російський "шахед"/"Герань" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Жителі Казахстану почали виявляти на території Західно-Казахстанської області російські безпілотники. Представник Міністерства оборони країни підтвердив, що Росія проводить там випробування дронів, передає видання Курсив.

"Понад 90% БпЛА, які знайшли на території Західно-Казахстанської області, були в межах полігону 926-річного головного випробувального центру Росії. Вони мають місце, це їхній полігон. Повітряний простір над полігоном використовується випробувальним центром", – сказав заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов.

У березні казахстанське видання ORDA повідомляло, що одного разу на території регіону знайшли російський дрон типу "Герань", який, ймовірно, втратив управління і приземлився після того, як вирушив з полігону "Капустин Яр" на території Росії.

За кілька днів журналісти писали, що серед знайдених дронів можуть бути й українські безпілотники. Ці дрони були виявлені після атак на прикордонні з Казахстаном регіони Росії.

Однак у тій самій статті зазначалося, що це можуть бути й російські БпЛА. Тоді ORDA цитувала українських військових експертів, які стверджували, що усі характеристики вказують на те, що це може бути російський дрон "Орлан-10".

У листопаді 2024 року The Insider виявив, що компанії з Казахстану в обхід санкцій постачають до РФ обладнання для РЕБ.