Россияне постоянно применяют новую тактику обстрелов, сегодня тоже – глава МВД

Игорь Клименко заявил, что ведомство проводит анализ, как реагировать на изменение тактики врага в следующий раз

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Российские оккупационные войска постоянно меняют тактику обстрелов Украины, ночная атака не является исключением. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает телеканал Мы-Украина.

Отвечая на вопрос, удалось ли зафиксировать возможное изменение тактики обстрелов со стороны российских войск во время массированной атаки на Украину ночью, Клименко сказал: "Россияне постоянно применяют новую тактику обстрелов – это и высота дронов, и их скорость, и комбинация с ракетами".

По его словам, специалисты должны проанализировать тактику боевого применения ракетного вооружения и дронов.

"С другой стороны, мы проводим анализ, каким образом реагировать на изменение тактики врага в следующий раз. Чтобы сохранить жизнь наших людей и скорректировать алгоритмы реагирования", – добавил министр.

Ночью Россия совершила массированную атаку на Украину, применив 407 дронов и 45 ракет. Под ударом находились центральные и западные области. В Киеве погибли трое спасателей, еще 27 человек получили ранения, среди которых 14 спасателей. Кроме того, во время атаки повреждения получили три машины скорой помощи, выезжавшие на места вызовов. Автомобили иссечены обломками и стеклом. Медики не пострадали.

Есть последствия и в трех районах Киевской области, а также повреждение путей железной дороги. Досталось также Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областям и Луцку. Всего в Украине пострадали более 50 человек.