Глава МИД Британии про атаку на Украину: Это не военные цели, а варварские действия

Последствия удара по Киеву (Фото: ГСЧС)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми осудил российскую массированную атаку на Украину, состоявшуюся в ночь на 6 июня. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Путин снова атакует города, дома и гражданских лиц. Это не военные цели, а варварские действия", – заявил Лемми.

Глава британского МИД напомнил, что среди погибших были сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "неутомимо работавшие, чтобы спасти и защитить жизнь людей".

Ночью Россия совершила массированную атаку на Украину, применив 407 дронов и 45 ракет. Под ударом находились центральные и западные области. В Киеве погибли трое спасателей, еще 27 человек получили ранения, среди которых 14 спасателей. Кроме того, во время атаки повреждения получили три машины скорой помощи, выезжавшие на места вызовов. Автомобили иссечены обломками и стеклом. Медики не пострадали.

Есть последствия и в трех районах Киевской области, а также повреждение путей железной дороги. Досталось также Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областям и Луцку. Всего по Украине пострадали более 50 человек.