"Це не військові цілі, а варварські дії". Глава МЗС Британії прокоментував атаку на Україну

Наслідки удару по Києву (Фото: ДСНС)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив російську масовану атаку на Україну, яка відбулася у ніч проти 6 червня. Відповідний допис він опублікував у X.

"Путін знову атакує міста, будинки та цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії", – заявив Леммі.

Очільник британського МЗС нагадав, що серед загиблих були працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які "невтомно працювали, щоб врятувати й захистити життя людей".

Вночі Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 407 дронів і 45 ракет. Під ударом були центральні та західні області. У Києві загинули троє рятувальників, ще 27 людей отримали поранення, серед яких 14 рятувальників. Крім того, під час атаки пошкодження отримали три машини швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Медики не постраждали.

Є наслідки й в трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці. Дісталося також Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Луцьку. Загалом в Україні постраждали понад 50 людей.