"Гучна ніч у Києві, тату!". Донька Келлога звернулася до батька під час російської атаки

Меган Моббс від початку повномасштабного вторгнення РФ очолює фонд, який надає Україні невійськову допомогу

Меган Моббс (Фото: Facebook доньки Келлога)

Колишня військовослужбовиця морської піхоти Меган Моббс, яка є донькою спецпосланця американського президента Кіта Келлога, опублікувала у X допис про російську масовану атаку на Україну, звернувшись до батька.

У ніч проти 6 червня Моббс написала, що одразу кілька українських міст є під російською атакою.

"Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає удару у відповідь, але точкові удари України були відповіддю на безперервні російські атаки на цивільних і лише після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише більше війни – і всю Україну", – йдеться у дописі.

Згодом вона звернулася до Келлога: "Гучна ніч у Києві, тату!".

"Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі, але я маю дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру", – додала Моббс.

Меган Моббс від початку повномасштабного вторгнення РФ очолює фонд, який надає Україні невійськову допомогу. Також цей фонд підтримує родини загиблих американців і допомагає повертати тіла полеглих додому.

"Американські військові мають глибоко прищеплене відчуття цінностей. Ключова з них: воля і свобода понад усе. Ми віримо, що є речі, за які варто боротися і вмирати. Коли почалася війна в Україні, думаю, багато хто відчув поклик боротися за свободу, – розказала вона LIGA.net в один зі своїх приїздів до України.