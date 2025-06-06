"Громкая ночь в Киеве, папа!". Дочь Келлога обратилась к отцу во время российской атаки
Меган Моббс (Фото: Facebook дочери Келлога)

Бывшая военнослужащая морской пехоты Меган Моббс, дочь спецпосланника американского президента Кита Келлога, опубликовала в X сообщение о российской массированной атаке на Украину, обратившись к отцу.

В ночь на 6 июня Моббс написала, что сразу несколько украинских городов находятся под российской атакой.

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"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но точечные удары Украины были ответом на непрерывные российские атаки на гражданских и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только больше войны – и всю Украину", – говорится в сообщении.

Впоследствии она обратилась к Келлогу: "Громкая ночь в Киеве, папа!".

"Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не стремятся к миру", – добавила Моббс.

Меган Моббс с начала полномасштабного вторжения РФ возглавляет фонд, оказывающий Украине невоенную помощь. Также этот фонд поддерживает семьи погибших американцев и помогает возвращать тела павших домой.

"Американские военные испытывают глубоко привитое ощущение ценностей. Ключевая из них: воля и свобода превыше всего. Мы верим, что есть вещи, за которые стоит бороться и умирать. Когда началась война в Украине, думаю, многие почувствовали призыв бороться за свободу, – рассказала она LIGA.net в один из своих приездов в Украину.

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