"Громкая ночь в Киеве, папа!". Дочь Келлога обратилась к отцу во время российской атаки

Меган Моббс (Фото: Facebook дочери Келлога)

Бывшая военнослужащая морской пехоты Меган Моббс, дочь спецпосланника американского президента Кита Келлога, опубликовала в X сообщение о российской массированной атаке на Украину, обратившись к отцу.

В ночь на 6 июня Моббс написала, что сразу несколько украинских городов находятся под российской атакой.

"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но точечные удары Украины были ответом на непрерывные российские атаки на гражданских и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только больше войны – и всю Украину", – говорится в сообщении.

Впоследствии она обратилась к Келлогу: "Громкая ночь в Киеве, папа!".

"Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не стремятся к миру", – добавила Моббс.

Меган Моббс с начала полномасштабного вторжения РФ возглавляет фонд, оказывающий Украине невоенную помощь. Также этот фонд поддерживает семьи погибших американцев и помогает возвращать тела павших домой.

"Американские военные испытывают глубоко привитое ощущение ценностей. Ключевая из них: воля и свобода превыше всего. Мы верим, что есть вещи, за которые стоит бороться и умирать. Когда началась война в Украине, думаю, многие почувствовали призыв бороться за свободу, – рассказала она LIGA.net в один из своих приездов в Украину.