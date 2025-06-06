Сибига подтвердил, что Россия обстрелом "отреагировала" на уничтоженные самолеты
Фото: Андрей Сибига/Х

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что совершив массированную ракетно-дроновую атаку на Украину в ночь на 6 июня, Россия "отреагировала" на уничтожение своей стратегической авиации. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Ночью Россия "отреагировала" на уничтоженные самолеты, атакуя гражданских в Украине. Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие. Попали в многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. Погибшие и раненые по всей стране", – написал Сибига.

По его словам, разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина наносит удары по законным военным целям – таким как самолеты, "оборудованные для бомбардировки наших детей". Россия же нацеливается на жилые районы, гражданских лиц и критическую инфраструктуру.

"Поставить Украину и Россию на один уровень недопустимо. Россия –агрессор, а Украина защищается. Удары Украины – это самооборона, а удары России – акты агрессии и террора", – добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что международное давление на Москву должно быть увеличено как можно быстрее, поскольку Россия умеет только терроризировать.

"Нашим ответом должны быть сильные санкции, которые могут увеличить стоимость войны для агрессора, и новые решения, усиливающие оборону Украины", – подытожил Сибига.

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