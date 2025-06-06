Сибига подтвердил, что Россия обстрелом "отреагировала" на уничтоженные самолеты

Глава МИД Украины подчеркнул, что международное давление на Москву должно быть увеличено как можно быстрее, поскольку РФ умеет только терроризировать

Фото: Андрей Сибига/Х

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что совершив массированную ракетно-дроновую атаку на Украину в ночь на 6 июня, Россия "отреагировала" на уничтожение своей стратегической авиации. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Ночью Россия "отреагировала" на уничтоженные самолеты, атакуя гражданских в Украине. Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие. Попали в многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. Погибшие и раненые по всей стране", – написал Сибига.

По его словам, разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина наносит удары по законным военным целям – таким как самолеты, "оборудованные для бомбардировки наших детей". Россия же нацеливается на жилые районы, гражданских лиц и критическую инфраструктуру.

"Поставить Украину и Россию на один уровень недопустимо. Россия –агрессор, а Украина защищается. Удары Украины – это самооборона, а удары России – акты агрессии и террора", – добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что международное давление на Москву должно быть увеличено как можно быстрее, поскольку Россия умеет только терроризировать.