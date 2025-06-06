Сибіга підтвердив, що Росія обстрілом "відреагувала" на знищені літаки
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що здійснивши масовану ракетно-дронову атаку на Україну в ніч проти 6 червня, Росія "відреагувала" на знищення своєї стратегічної авіації. Відповідний допис він опублікував у X.
"Вночі Росія "відреагувала" на знищені літаки, атакуючи цивільних в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші. Влучили в багатоповерхові будинки. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Загиблі та поранені по всій країні", – написав Сибіга.
За його словами, різниця між Україною та Росією полягає в тому, що Україна завдає ударів по законних військових цілях – таких як літаки, "що обладнані для бомбардування наших дітей". Росія ж націлюється на житлові райони, цивільних осіб та критичну інфраструктуру.
"Поставити Україну і Росію на один рівень неприпустимо. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України – це самооборона, а удари Росії – акти агресії та терору", – додав очільник МЗС.
Він наголосив, що міжнародний тиск на Москву повинен бути збільшений якнайшвидше, оскільки Росія вміє тільки чинити терор.
"Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити вартість війни для агресора, та нові рішення, що посилюють оборону України", – підсумував Сибіга.
- У ніч проти 6 червня під масованою ракетно-дроновою атакою опинилася низка областей України. У Києві загинули чотири людини, ще десятки – постраждали.
- Є наслідки й в трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці.
- Дісталося також Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Луцьку.
- Загалом Росія атакувала Україну 407 безпілотниками, 38 крилатими ракетами повітряного і наземного базування, а також шістьма балістичними ракетами.