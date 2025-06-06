Сибіга підтвердив, що Росія обстрілом "відреагувала" на знищені літаки

Глава МЗС України наголосив, що міжнародний тиск на Москву повинен бути збільшений якнайшвидше, оскільки Росія вміє тільки чинити терор

Фото: Андрій Сибіга/Х

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що здійснивши масовану ракетно-дронову атаку на Україну в ніч проти 6 червня, Росія "відреагувала" на знищення своєї стратегічної авіації. Відповідний допис він опублікував у X.

"Вночі Росія "відреагувала" на знищені літаки, атакуючи цивільних в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші. Влучили в багатоповерхові будинки. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Загиблі та поранені по всій країні", – написав Сибіга.

За його словами, різниця між Україною та Росією полягає в тому, що Україна завдає ударів по законних військових цілях – таких як літаки, "що обладнані для бомбардування наших дітей". Росія ж націлюється на житлові райони, цивільних осіб та критичну інфраструктуру.

"Поставити Україну і Росію на один рівень неприпустимо. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України – це самооборона, а удари Росії – акти агресії та терору", – додав очільник МЗС.

Він наголосив, що міжнародний тиск на Москву повинен бути збільшений якнайшвидше, оскільки Росія вміє тільки чинити терор.