Росіяни постійно застосовують нову тактику обстрілів, сьогодні теж – глава МВС

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Російські окупаційні війська постійно змінюють тактику обстрілів України, нічна атака не є виключенням. Про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає телеканал Ми – Україна.

Відповідаючи на запитання, чи вдалося зафіксувати можливу зміну тактики обстрілів із боку російських військ під час масованої атаки на Україну вночі, Клименко сказав: "Росіяни постійно застосовують нову тактику обстрілів – це і висота дронів, і їх швидкість, і комбінація з ракетами".

За його словами, фахівці мають проаналізувати тактику бойового застосування ракетного озброєння та дронів.

"З іншого боку – ми проводимо аналіз, яким чином реагувати на зміну тактики ворога наступного разу. Щоб зберегти життя наших людей і скоригувати алгоритми реагування", – додав міністр.

Вночі Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 407 дронів і 45 ракет. Під ударом були центральні та західні області. У Києві загинули троє рятувальників, ще 27 людей отримали поранення, серед яких 14 рятувальників. Крім того, під час атаки пошкодження отримали три машини швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом. Медики не постраждали.

Є наслідки й в трьох районах Київської області, а також пошкодження колій залізниці. Дісталося також Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині та Луцьку. Загалом в Україні постраждали понад 50 людей.