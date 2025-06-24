Зеленский рассчитывает, что в декларации саммита НАТО будут сигналы о поддержке Украины
Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в итоговой декларации саммита НАТО в Гааге будут сигналы дальнейшей поддержки Украины. О своих ожиданиях глава государства рассказал во время встречи с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте на полях мероприятия, сообщил Офис президента.
Зеленский поблагодарил Рютте за приглашение на саммит НАТО. Это четкий сигнал, что Украина – среди приоритетов повестки дня Альянса.
Рютте подчеркнул, что нынешняя мера является продолжением саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года, на котором было принято решение о том, что путь Украины в Альянс необратим.
"Решения Вашингтонского саммита в прошлом году были очень важными, и важно, что этот курс не меняется", – сказал президент.
Глава государства отметил, что Украина рассчитывает на то, что в итоговой декларации саммита НАТО будут сигналы о дальнейшей поддержке украинцев в борьбе против российской агрессии.
Стороны скоординировали шаги в рамках саммита и обсудили ожидания от его результатов.
Также Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает свой ракетно-дроновый террор против гражданской инфраструктуры и людей. Поэтому одним из главных фокусов обсуждения было усиление противовоздушной обороны и поддержка развития отечественного оборонного производства со стороны членов НАТО.
Кроме того, речь шла о доступе партнеров, членов Альянса, к закупкам оружия.
- 11 июня Bloomberg писало, что в итоговой декларации саммита НАТО не будет обещания принять Украину в Альянс. Планируется, что в заявлении Россия будет признана угрозой евроатлантической безопасности. Однако РФ не будет названа агрессором по отношению к Украине.