Рютте: НАТО может одновременно справляться с войной РФ против Украины и Ближнего Востока

Марк Рютте (Фото: EPA)

НАТО способно одновременно реагировать на войну России против Украины и кризис на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, выступая на саммите НАТО, передает корреспондентка LIGA.netиз Гааги.

"Если мы не сможем иметь дело с Ближним Востоком и Украиной одновременно, тогда мы вообще не должны заниматься политикой или военным делом", – сказал он.

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Рютте подчеркнул, что способность действовать в нескольких направлениях одновременно – это стандарт для оборонных альянсов.

"Если мы можем иметь дело только с одним вопросом за раз – тогда позволим другим людям разойтись", – отметил Рютте.

По его словам, все высокопоставленные должностные лица, как политические, так и военные, должны быть способны решать два вопроса одновременно.

"Я не думаю, что это слишком много просьб", – ответил Генсек.

2 июня Рютте подтвердил, что членство Украины в НАТО остается в повестке дня, а Альянс продолжит ее поддержку в войне России против Украины.

23 июня Рютте заявил, что страны Европы и Канада на 15 млрд евро увеличили объем военной помощи, которую они предоставят Украине в течение года.