Рютте: НАТО здатне одночасно справлятися з війною РФ проти України та Близьким Сходом

Марк Рютте (Фото: EPA)

НАТО здатне одночасно реагувати на війну Росії проти України та кризу на Близькому Сході. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте під час виступу на саміті НАТО, передає кореспондентка LIGA.net з Гааги.

"Якщо ми не зможемо мати справу з Близьким Сходом і Україною одночасно, тоді ми взагалі не повинні займатись політикою чи військовою справою", – сказав він.

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Рютте підкреслив, що здатність діяти у кількох напрямках одночасно – це стандарт для оборонних альянсів.

"Якщо ми можемо мати справу лише з одним питанням за раз – тоді дозволимо іншим людям розійтися", – зазначив Рютте.

За його словами, усі високопосадовці, як політичні, так і військові, повинні бути спроможними розв'язувати два питання водночас.

"Я не думаю, що це забагато прохань", – відповів Генсек.