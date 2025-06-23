У 2025 році Україна отримає більше допомоги, аніж спочатку планували партнери – генсек НАТО

Країни пройшли шлях від 20 до 35 млрд євро за декілька місяців, зауважив Рютте

Марк Рютте (Фото: Remko de Waal / EPA)

Країни Європи та Канада на 15 млрд євро збільшили обсяг військової допомоги, яку вони нададуть Україні впродовж року, Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу під час саміту Альянсу у Гаазі.

Посадовець зауважив, що європейські партнери та Канада активізувалися й у перші три місяці 2025 року пообіцяли Україні допомоги на 20 млрд євро.

Тепер же ці країни нададуть додаткову підтримку на більш ніж 35 млрд євро впродовж року, зазначив Рютте.

"Тож за декілька місяців ми пройшли шлях від 20 мільярдів до 35 мільярдів. І я думаю, що це чудова новина", – сказав генсек Альянсу.