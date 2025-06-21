Україна хоче, щоб партнери виділяли на її "оборонку" чверть відсотка ВВП – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Україна хоче, аби з наступного року партнери витрачали чверть відсотка власного ВВП на виробництво озброєнь в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, Україна надіслала відповідний сигнал своїм партнерам.

"Україна – це частина безпеки Європи, і ми хочемо, щоб на наш оборонно-промисловий комплекс, на внутрішнє виробництво виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера", – пояснив президент.

Також він зазначив, що цьогоріч на фінансування своєї "оборонки" Україна знайшла $43 млрд: "Це гроші, які поступають на підтримку українського ОПК". У квітні глава Мінстратегпрому Герман Сметанін заявляв, що до кінця 2025 року Україна буде здатна виготовляти озброєння на $35 млрд.

Стосовно країн, які долучаються до українського ОПК, Зеленський додав: "Данія – номер один. Є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої моєї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є сигнал від Литви, вони дуже хочуть. Тут ще важливо, що ми говоримо з приватним сектором".