Новий пакет допомоги від Канади: частину коштів спрямують на оборонне виробництво в Україні

Марк Карні та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Частина коштів з анонсованого прем'єр-міністром Канади Марком Карні пакета допомоги буде спрямована на оборонне виробництво в Україні. Про це повідомив Офіс президента.

На полях саміту G7 у канадському Кананаскісі президент Володимир Зеленський провів зустріч з Карні. Ключовими темами обговорення були: підтримка України, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених російських активів, фінансова підтримка українського виробництва зброї та участь Канади у відбудові України.

Зеленський під час зустрічі згадав про російську атаку в ніч проти 17 червня, у результаті якої загинуло понад 10 людей. Він наголосив, що був на прямому зв’язку під час польоту з усіма міністрами та командуванням Повітряних сил Збройних Сил України.

Карні висловив співчуття від імені всього канадського народу та додав, що ця атака вкотре підкреслює те, як важливо залишатися з Україною.

Він також оголосив, що Канада запроваджує санкції проти низки російських осіб, понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції, а також проти понад 200 суден російського "тіньового флоту".

Карні анонсував нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд канадських доларів, що еквівалентно $1,5 млрд. Частина цих коштів буде спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України. Він зазначив, що Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб ЗСУ.

Премʼєр-міністр Канади також оголосив наступний транш на понад 2 млрд канадських доларів ($1,5 млрд) коштом прибутків від заморожених російських активів. Зеленський подякував Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.

Лідери обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну. Вони скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та "коаліції охочих", а також взаємодію в межах Організації Об’єднаних Націй щодо рішень про безумовне припинення вогню.

Окремо Зеленський і Карні приділили увагу зміцненню протиповітряної оборони України та поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.