Новий пакет допомоги від Канади: частину коштів спрямують на оборонне виробництво в Україні
Частина коштів з анонсованого прем'єр-міністром Канади Марком Карні пакета допомоги буде спрямована на оборонне виробництво в Україні. Про це повідомив Офіс президента.
На полях саміту G7 у канадському Кананаскісі президент Володимир Зеленський провів зустріч з Карні. Ключовими темами обговорення були: підтримка України, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених російських активів, фінансова підтримка українського виробництва зброї та участь Канади у відбудові України.
Зеленський під час зустрічі згадав про російську атаку в ніч проти 17 червня, у результаті якої загинуло понад 10 людей. Він наголосив, що був на прямому зв’язку під час польоту з усіма міністрами та командуванням Повітряних сил Збройних Сил України.
Карні висловив співчуття від імені всього канадського народу та додав, що ця атака вкотре підкреслює те, як важливо залишатися з Україною.
Він також оголосив, що Канада запроваджує санкції проти низки російських осіб, понад 40 компаній у Росії та інших країнах, які допомагають РФ обходити санкції, а також проти понад 200 суден російського "тіньового флоту".
Карні анонсував нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд канадських доларів, що еквівалентно $1,5 млрд. Частина цих коштів буде спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України. Він зазначив, що Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб ЗСУ.
Премʼєр-міністр Канади також оголосив наступний транш на понад 2 млрд канадських доларів ($1,5 млрд) коштом прибутків від заморожених російських активів. Зеленський подякував Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.
Лідери обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її оборонне виробництво та фінансувати війну. Вони скоординували кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами в межах НАТО, G7 та "коаліції охочих", а також взаємодію в межах Організації Об’єднаних Націй щодо рішень про безумовне припинення вогню.
Окремо Зеленський і Карні приділили увагу зміцненню протиповітряної оборони України та поглибленню оборонної співпраці. Ішлося про можливі проєкти спільного виробництва зброї та інвестиції в український ОПК.
- 17 червня Зеленський прибув у Канаду на саміт G7. Глава держави вже зустрівся з Карні.
- Видання Axios писало, що Трамп може зустрітися з Зеленським під час саміту G7 у Канаді.
- Однак американський президент достроково покинув захід і повертається до Вашингтона.